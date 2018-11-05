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    В Сумгайыте школьница совершила суицид

    Сумгайыт. 5 ноября. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт школьница покончила с собой.

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, Фатима Юсиф гызы Исмаилзаде 2002 г.р. повесилась у себя в доме.

    По сообщению близких девочки, 16-летняя Фатима получила огромный стресс после смерти отца год назад. Вернувшись домой после посещения могилы отца в день годовщины его смерти Ф.Исмаилзаде покончила с собой.

    По словам близких, школьница некоторое время назад уже совершала попытку суицида, тогда семье удалось спасти ее.

    По факту ведется расследование.

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