В Сумгайыте школьница совершила суицид

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Сумгайыт. 5 ноября. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт школьница покончила с собой.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, Фатима Юсиф гызы Исмаилзаде 2002 г.р. повесилась у себя в доме.
По сообщению близких девочки, 16-летняя Фатима получила огромный стресс после смерти отца год назад. Вернувшись домой после посещения могилы отца в день годовщины его смерти Ф.Исмаилзаде покончила с собой.
По словам близких, школьница некоторое время назад уже совершала попытку суицида, тогда семье удалось спасти ее.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости