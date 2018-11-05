В Сумгайыте школьница совершила суицид

Сумгайыт. 5 ноября. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт школьница покончила с собой.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, Фатима Юсиф гызы Исмаилзаде 2002 г.р. повесилась у себя в доме.

По сообщению близких девочки, 16-летняя Фатима получила огромный стресс после смерти отца год назад. Вернувшись домой после посещения могилы отца в день годовщины его смерти Ф.Исмаилзаде покончила с собой.

По словам близких, школьница некоторое время назад уже совершала попытку суицида, тогда семье удалось спасти ее.

По факту ведется расследование.