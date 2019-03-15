Направлявшиеся на свадьбу братья погибли в ДТП - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена лиц, погибших и пострадавших во время тяжелого ДТП на пролегающем через поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева отрезке автомобильной дороги Баку-Губа.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, автомобиль марки "Hundai Elantra" с государственным регистрационным номером 99 EA 934 врезался в "КамАЗ" с государственным регистрационным номером 09 BL 969.

В результате ДТП погибли находившиеся в легковом автомобиле 2 брата - Закиев Махир Мазахир оглу 1998 г.р. и Закиев Микаил Мазахир оглу 1996 г.р.

Раненые Забит Аслан оглу Джафар 1995 г.р., Набиев Джаби Мюдурхан оглу и Закиев Фарид Мазахир оглу 2003 г.р. в тяжелом состоянии доставлены в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Отметим, что погибшие братья на арендованном автомобиле ехали на свадьбу в Губу. Один из них был сотрудником полиции.

По факту ведется расследование.

*** 16:03

В Сумгайыте произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева отрезке автомобильной дороги Баку-Губа.

В результате столкновения автомобилей марки "Hyundai" на месте происшествия погибли 2, ранены 3 человека. Один из погибших - Забит Аслан оглу Джафаров 1995 г.р.

Личность другого погибшего устанавливается.

Раненые госпитализированы.

По факту ведется расследование.