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В Сумгайыте представившийся председателем ОО арестован за хулиганство

В Сумгайыте представившийся председателем ОО арестован за хулиганство 17 сентября 2021 года гражданин Расим Мамедов, придя в здание ООО Azmetal, расположенное в городе Сумгайыт, и, представившись председателем общественного объединения "Коалиция общественного контроля", потребовал, чтобы к нему спустился заместитель директо
Происшествия
7 февраля 2022 г. 15:10
В Сумгайыте представившийся председателем ОО арестован за хулиганство

17 сентября 2021 года гражданин Расим Мамедов, придя в здание ООО Azmetal, расположенное в городе Сумгайыт, и, представившись председателем общественного объединения "Коалиция общественного контроля", потребовал, чтобы к нему спустился заместитель директора общества Рамиз Гусейнов. После того, как Р.Гусейнов вышел во двор, Р.Мамедов оскорбительно выразился в его адрес и затем нанес мобильным телефоном 3 удара по голове работнику склада Сабиру Исмаилову, совершив тем самым умышленные хулиганские действия.

В ответ на запрос Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) сообщили, что по данному факту в Сумгайытском городском управлении полиции было проведено соответствующее расследование, по результатам которого было возбуждено уголовное дело по статье 221.3 Уголовного кодекса.

3 февраля Расим Мамедов был задержан по подозрению в совершении указанного преступления.

Решением Сумгайытского городского суда Р.Мамедов приговорен к мере пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.

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Версия на азербайджанском языке Rasim Məmmədovun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

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