В Сумгайыте обнаружены военные боеприпасы

На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении боевых боеприпасов в районе 76-го квартала города Сумгайыт.
Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.
По имеющейся информации, к разминированию была незамедлительно привлечена специальная аварийно-спасательная служба (САСС) МЧС.
После того, как на месте происшествия совместно с правоохранителями были приняты соответствующие меры безопасности, было установлено, что боеприпасы, обнаруженные при осмотре места происшествия, представляли собой два бронебойных трассирующихся танковых снаряда БР-281.
Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами группы САСС.
Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.