Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Сумгаите предотвращена попытка самоубийства.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, на основе информации, поступившей в центр управления кризисных ситуаций МЧС в Сумгаите мужчина грозился выпрыгнуть с балкона 16-го этажа многоэтажного дома.
Сотрудники соответствующих спасательных служб Сумгаитского регионального центра прибыли на место происшествия.
Спасатели приняли все необходимые меры безопасности. После проведенных психологических бесед мужчина передумал прыгать вниз.
Операция завершена.
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