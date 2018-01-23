Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Сумгаите предотвращена попытка самоубийства.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, на основе информации, поступившей в центр управления кризисных ситуаций МЧС в Сумгаите мужчина грозился выпрыгнуть с балкона 16-го этажа многоэтажного дома.

Сотрудники соответствующих спасательных служб Сумгаитского регионального центра прибыли на место происшествия.

Спасатели приняли все необходимые меры безопасности. После проведенных психологических бесед мужчина передумал прыгать вниз.

Операция завершена.