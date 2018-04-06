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    В столице повесившийся мужчина был спасен в последний момент

    Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла попытка самоубийства.

    Как передает Report, житель поселка Балаханы Гасанов Рашад Гамид оглы 1979 г.р. повесился во дворе своего дома.

    Однако, в последний момент он был спасен своими близкими и доставлен в Клинический медицинский центр № 3. По информации врачей, его состояние оценивается как тяжелое.

    По факту сотрудники правоохранительных органов выясняют причины попытки самоубийства.

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