В Сиязани женщина-водитель совершила ДТП - ФОТО

Сиязань. 2 августа. REPORT.AZ/ В Сиязани произошло ДТП, в результате которого были ранены два человека.

Как сообщает северное бюро Report, авария произошла на 101 км дороги Баку-Губа.

Управляемый жительницей Баку Гюнай Аннанур гызы Назаровой 1991 г.р. автомобиль марки "Chevrolet" с государственным регистрационным номером 99-EP-596 врезался в автомобиль "Nissan" жителя Баку Кямала Мамедага оглу Керимова с государственным регистрационным номером 10-ZO-179.

В результате ДТП водитель автомобиля марки "Chevrolet" Г.Назарова и его пассажирка 20-летняя Айгюнь Тофик гызы Мастиева получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые доставлены в сиязанское региональное отделение службы скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.