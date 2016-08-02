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    В Сиязани женщина-водитель совершила ДТП - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Сиязань. 2 августа. REPORT.AZ/ В Сиязани произошло ДТП, в результате которого были ранены два человека.

    Как сообщает северное бюро Report, авария произошла на 101 км дороги Баку-Губа.

    Управляемый жительницей Баку Гюнай Аннанур гызы Назаровой 1991 г.р. автомобиль марки "Chevrolet" с государственным регистрационным номером 99-EP-596 врезался в автомобиль "Nissan" жителя Баку Кямала Мамедага оглу Керимова с государственным регистрационным номером 10-ZO-179.

    В результате ДТП водитель автомобиля марки "Chevrolet" Г.Назарова и его пассажирка 20-летняя Айгюнь Тофик гызы Мастиева получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Раненые доставлены в сиязанское региональное отделение службы скорой медицинской помощи.

    По факту ведется расследование. 

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