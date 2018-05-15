В Сиязани произошло ДТП со смертельным исходом

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Сиязаньском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, авария произошла на территории села Гильгильчай.

Так, житель Шабранского района Гусейнага Ахмедов потерял управление автомобилем марки "Тофаш", после чего машина врезалась в стоящий на обочине дороги "КамАЗ". В результате аварии пассажир автомобиля, житель Шабранского района Сеймур Ганиев скончался на месте происшествия. Водитель Г.Ахмедов с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в больницу.

По факту начато расследование.