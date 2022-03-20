В Сиязане спасли заблудившихся из-за снегопада и тумана четырех человек

Четыре человека заблудились в горной местности в направлении села Зарат Сиязанского района из-за снежной и туманной погоды.

Четыре человека заблудились в горной местности в направлении села Зарат Сиязанского района из-за снежной и туманной погоды.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация об этом поступила на горячую линию "112" МЧС.

Отмечается, что пожарные-спасатели оперативно эвакуировали граждан с горы в безопасную зону.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с неустойчивой и дождливой погодой, и сильным снегопадом в горных районах", - отмечается в сообщении.