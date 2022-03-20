О нас
Аудио новости

В Сиязане спасли заблудившихся из-за снегопада и тумана четырех человек

В Сиязане спасли заблудившихся из-за снегопада и тумана четырех человек Четыре человека заблудились в горной местности в направлении села Зарат Сиязанского района из-за снежной и туманной погоды.
Происшествия
20 марта 2022 г. 17:11
В Сиязане спасли заблудившихся из-за снегопада и тумана четырех человек

Четыре человека заблудились в горной местности в направлении села Зарат Сиязанского района из-за снежной и туманной погоды.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация об этом поступила на горячую линию "112" МЧС.

Отмечается, что пожарные-спасатели оперативно эвакуировали граждан с горы в безопасную зону.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с неустойчивой и дождливой погодой, и сильным снегопадом в горных районах", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FHN qarlı və dumanlı hava şəraiti ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

Другие новости из категории

Пострадавшая в ДТП в Сабирабаде скончалась в больнице
Пострадавшая в ДТП в Сабирабаде скончалась в больнице
20 марта 2022 г. 15:57
В Гяндже ветер разрушил кровлю здания
ФотоВ Гяндже ветер разрушил кровлю здания
20 марта 2022 г. 15:49
Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада, села остались без света
ФотоДорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада, села остались без света
20 марта 2022 г. 11:49
Задержан пытавшийся провезти в Азербайджан контрабандой наркотики
ФотоЗадержан пытавшийся провезти в Азербайджан контрабандой наркотики
20 марта 2022 г. 11:44
В Баку избит и ограблен местный житель 
В Баку избит и ограблен местный житель 
20 марта 2022 г. 11:25
В Баку автомобиль сбил 22-летнего парня
В Баку автомобиль сбил 22-летнего парня
20 марта 2022 г. 08:49
В Наримановском районе автомобиль сбил 50-летнюю женщину
В Наримановском районе автомобиль сбил 50-летнюю женщину
20 марта 2022 г. 03:36
В результате вооруженного нападения на дом в Гяндже пострадали мать и ее сын
В результате вооруженного нападения на дом в Гяндже пострадали мать и ее сын
20 марта 2022 г. 01:57
В Шамкире задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений односельчанину
В Шамкире задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений односельчанину
19 марта 2022 г. 22:48
Экс-глава Межбанка и бывший депутат вновь обратились в Верховный суд
Экс-глава Межбанка и бывший депутат вновь обратились в Верховный суд
19 марта 2022 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi