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В школе в Ходжавенде обнаружена ловушка со взрывчаткой

В школе в Ходжавенде обнаружена ловушка со взрывчаткой В школе села Йемишчан Ходжавендского района обнаружена ловушка со взрывным устройством.
Происшествия
18 декабря 2023 г. 15:12
В школе в Ходжавенде обнаружена ловушка со взрывчаткой

В школе села Йемишчан Ходжавендского района обнаружена ловушка со взрывным устройством.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Сотрудники ANAMA обнаружили в одном из классов школы ручную гранату Ф-1, прикрепленную к парте клейкой лентой. Она была привязана веревкой к ручке двери так, чтобы сдетонировать при ее открывании.

Для усиления силы взрыва под партой была установлена еще одна ручная граната Ф-1.

"Взрывчатка была обезврежена сотрудниками ANAMA. Это уже не первый случай обнаружения ловушек со взрывчатками в социальных объектах на освобожденных территориях. Покидающие территорию армяне намеревались таким образом нанести урон гражданскому населению", - заявили в агентстве.

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