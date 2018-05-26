В Ширване 62-летняя учительница пропала без вести - ФОТО

Ширван. 26 мая. REPORT.AZ/ В Ширванском районе пропала без вести женщина.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

По информации, жительница города Ширван Сарайханым Абдуллаева 1956 г.р. 24 мая вышла из школы, в которой преподавала, и обратно не вернулась.

Ее приметы: средний рост, черные волосы, карие глаза. При выходе из школы на ней были черная юбка и белая рубашка.

Просьба ко всем, кто узнал или имеет информацию о пропавшей без вести женщине, позвонить по номеру 102 МВД или в Ширванский отдел полиции по номерам: 021-215-14-50 - городской и (051) 425-28-01 – мобильный.