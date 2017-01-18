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    В Шемкире грузовой автомобиль потерпел аварию, 5 тонн картофеля рассыпалось на дорогу

    По факту ведется расследование

    Шемкир. 18 января. REPORT.AZ/ В Шемкирском районе грузовой автомобиль потерпел аварию.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел вечером на 386-м километре магистральной дороги Баку-Газах, на отрезке, пролегающем через село Сейфали.

    Так, перевернулся управляемый жителем Агджабединского района Джабиром Мовсумовым 1968 г.р. автомобиль марки "ГАЗ-53". Хотя водитель не получил тяжелых травм, на дорогу рассыпалось около 5 тонн картофеля. В передвижении транспортных средств возникли некоторые трудности.

    Отмечается, что Д.Мовсумов вез картофель в Баку.

    По факту ведется расследование.  

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