В Шемкире грузовой автомобиль потерпел аварию, 5 тонн картофеля рассыпалось на дорогу

Шемкир. 18 января. REPORT.AZ/ В Шемкирском районе грузовой автомобиль потерпел аварию.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел вечером на 386-м километре магистральной дороги Баку-Газах, на отрезке, пролегающем через село Сейфали.

Так, перевернулся управляемый жителем Агджабединского района Джабиром Мовсумовым 1968 г.р. автомобиль марки "ГАЗ-53". Хотя водитель не получил тяжелых травм, на дорогу рассыпалось около 5 тонн картофеля. В передвижении транспортных средств возникли некоторые трудности.

Отмечается, что Д.Мовсумов вез картофель в Баку.

По факту ведется расследование.