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В МВД Азербайджана поступило 23 жалобы по факту мошенничества с банковскими картами граждан

В МВД Азербайджана поступило 23 жалобы по факту мошенничества с банковскими картами граждан В МВД Азербайджана поступило еще 23 жалобы по факту мошенничества с данными банковских карт граждан. Как передает Report, об этом сообщил начальник пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети.
Происшествия
30 мая 2024 г. 22:38
В МВД Азербайджана поступило 23 жалобы по факту мошенничества с банковскими картами граждан

В МВД Азербайджана поступило еще 23 жалобы по факту мошенничества с данными банковских карт граждан.

Как передает Report, об этом сообщил начальник пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети.

Он уточнил также суммы, украденные с карт: 11 000, 230, 1 300, 500, 300, 23, 480, 385, 1 050, 907, 917, 5 400, 50, 310, 42, 17, 280, 1 042, 364, 1 050, 2 500, 544 и 367 манатов.

"Сумма денег на карте не имеет значения (для мошенников - ред.). Будет украдена любая сумма, которая есть на счету. Если на вашей карте нет денег, неизвестный перезвонит вам и запросит информацию о другой карте. Будьте осторожны", - предупредил Э.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке DİN-ə vətəndaşların bank kartı məlumatlarını aldadıb almaqla daha 23 fakt daxil olub

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