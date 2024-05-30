Завершились собеседования по приему в I классы с обучением на негосударственном языке

Завершились собеседования по приему в первые классы государственных общеобразовательных учреждений с преподаванием на негосударственном языке.

Завершились собеседования по приему в первые классы государственных общеобразовательных учреждений с обучением на негосударственном языке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования.

Родители, недовольные результатами собеседований, до 3 июня могут подать апелляционную жалобу на сайте mektebeqebul.edu.az.

Дети, обучавшиеся в подготовительных группах, в электронной системе автоматически будут зачислены в первый класс. Процесс выбора школы и преподавателя для детей, успешно прошедших собеседование, начнется с 11:00 12 июня.