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Завершились собеседования по приему в I классы с обучением на негосударственном языке

Завершились собеседования по приему в I классы с обучением на негосударственном языке Завершились собеседования по приему в первые классы государственных общеобразовательных учреждений с преподаванием на негосударственном языке.
Происшествия
30 мая 2024 г. 19:45
Завершились собеседования по приему в I классы с обучением на негосударственном языке

Завершились собеседования по приему в первые классы государственных общеобразовательных учреждений с обучением на негосударственном языке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования.

Родители, недовольные результатами собеседований, до 3 июня могут подать апелляционную жалобу на сайте mektebeqebul.edu.az.

Дети, обучавшиеся в подготовительных группах, в электронной системе автоматически будут зачислены в первый класс. Процесс выбора школы и преподавателя для детей, успешно прошедших собеседование, начнется с 11:00 12 июня.

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Версия на азербайджанском языке Tədris digər dillərdə aparılan I siniflərə qəbul üçün müsahibələr yekunlaşıb

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