 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шемахе женщина упала со второго этажа, вытирая окно

    Инцидент произошло в поселке Медресе

    Шамаха. 17 мая. REPORT.AZ/ В поселке Медресе Шемахинского района женщина получила тяжелые травмы, упав со второго этажа.

    Как сообщает аранское бюро Report, Шамхалова Махизар Агадур гызы 1989 г.р. упала со второго этажа своего дома, вытирая окно.

    Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в Центральную районную больницу, где ей была оказана первая медицинская помощь.

    Как сообщили в больнице, М.Шамхалова помещена в отделение реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой и ранениями различной степени тяжести. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi