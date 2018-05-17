В Шемахе женщина упала со второго этажа, вытирая окно

Шамаха. 17 мая. REPORT.AZ/ В поселке Медресе Шемахинского района женщина получила тяжелые травмы, упав со второго этажа.

Как сообщает аранское бюро Report, Шамхалова Махизар Агадур гызы 1989 г.р. упала со второго этажа своего дома, вытирая окно.

Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в Центральную районную больницу, где ей была оказана первая медицинская помощь.

Как сообщили в больнице, М.Шамхалова помещена в отделение реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой и ранениями различной степени тяжести. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.