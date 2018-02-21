В Шеки задержан мужчина, укравший скот

Шеки. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Шекинском районе задержан мужчина, укравший скот.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили из Шекинской региональной группы пресс-службы МВД.

По информации, обратившись с заявлением в отделение полиции села Сарыджа Шекинского городского районного отделения полиции, местный житель Анар Алиев заявил, что 18 февраля из хлева в его дворе было украдено 2 поголовья крупного рогатого скота.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции.

Удалось установить, что скот был украден жителем города Нафталан, ранее судимым Орханом Пашаевым.

В своих показаниях О.Пашаев признался, что продал скот на рынке незнакомым людям и большую часть вырученных денег отдал ранее судимому жителю Геранбойского района Лачыну Азимову, которому задолжал.

Расследования по факту продолжаются.