В Шеки легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

В Шеки легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

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В Шекинском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло на проходящем через село Зейзид участке автодороги Гарамарьям-Исмайыллы-Шеки. В результате столкновения микроавтобуса марки Ford Transit с легковым автомобилем двое находившихся в автомобиле "ВАЗ-21012" граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу. По факту проводится расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram