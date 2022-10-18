В Шеки легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.
Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло на проходящем через село Зейзид участке автодороги Гарамарьям-Исмайыллы-Шеки.
В результате столкновения микроавтобуса марки Ford Transit с легковым автомобилем двое находившихся в автомобиле "ВАЗ-21012" граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.