В Шабране произошло ДТП, есть пострадавшие

В селе Синджанбойад Шабранского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
Об этом сообщает корреспондент северного бюро
Согласно информации, на участке автодороги Гяндоб-Ялама автомобиль Toyota врезался в остановившийся на обочине из-за неисправности автомобиль "ВАЗ-21019".
В результате ДТП травмы различной степени получили жители Шабранского района Рагим Кямиль оглу Рахманов (1977 г.р.), Чингиз Гариб оглу Сеидов (1997 г.р.) и Яшар Гаджбиля оглу Османов (1982 г.р.).
Пострадавшие госпитализированы в Шабранскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.