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В Шабране произошло ДТП, есть пострадавшие

В Шабране произошло ДТП, есть пострадавшие В селе Синджанбойад Шабранского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
Происшествия
19 марта 2024 г. 01:09
В Шабране произошло ДТП, есть пострадавшие

В селе Синджанбойад Шабранского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Об этом сообщает корреспондент северного бюро Report.

Согласно информации, на участке автодороги Гяндоб-Ялама автомобиль Toyota врезался в остановившийся на обочине из-за неисправности автомобиль "ВАЗ-21019".

В результате ДТП травмы различной степени получили жители Шабранского района Рагим Кямиль оглу Рахманов (1977 г.р.), Чингиз Гариб оглу Сеидов (1997 г.р.) и Яшар Гаджбиля оглу Османов (1982 г.р.).

Пострадавшие госпитализированы в Шабранскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şabranda avtoqəza baş verib, yaralılar var

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