В Шабране произошло ДТП, есть пострадавшие

В Шабране произошло ДТП, есть пострадавшие

В селе Синджанбойад Шабранского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

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В селе Синджанбойад Шабранского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает корреспондент северного бюро Report . Согласно информации, на участке автодороги Гяндоб-Ялама автомобиль Toyota врезался в остановившийся на обочине из-за неисправности автомобиль "ВАЗ-21019". В результате ДТП травмы различной степени получили жители Шабранского района Рагим Кямиль оглу Рахманов (1977 г.р.), Чингиз Гариб оглу Сеидов (1997 г.р.) и Яшар Гаджбиля оглу Османов (1982 г.р.). Пострадавшие госпитализированы в Шабранскую районную центральную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram