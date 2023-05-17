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В Шабране "КамАЗ" переехал работника

В Шабране "КамАЗ" переехал работника Во время строительства железнодорожной линии в Шабранском районе произошел несчастный случай.
Происшествия
17 мая 2023 г. 17:57
В Шабране КамАЗ переехал работника

Во время строительства железнодорожной линии в Шабранском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает северное бюро Report, грузовик "КамАЗ" переехал работника Рустамова Рустама Агаджан оглу, 1992 года рождения.

В результате Р.Рустамов был доставлен в Шабранскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Его госпитализировали в одну из столичных больниц из-за тяжелых травм.

По данному факту проводится расследование.

Отметим, что строительство осуществляет компания "Колин Иншаат".

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Версия на азербайджанском языке Şabranda "KamAZ" işçinin üzərindən keçib

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