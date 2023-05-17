В Шабране "КамАЗ" переехал работника

Во время строительства железнодорожной линии в Шабранском районе произошел несчастный случай.

Во время строительства железнодорожной линии в Шабранском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает северное бюро Report, грузовик "КамАЗ" переехал работника Рустамова Рустама Агаджан оглу, 1992 года рождения.

В результате Р.Рустамов был доставлен в Шабранскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Его госпитализировали в одну из столичных больниц из-за тяжелых травм.

По данному факту проводится расследование.

Отметим, что строительство осуществляет компания "Колин Иншаат".