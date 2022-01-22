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В Самур-Абшеронском канале обнаружены танковые и пушечные снаряды

В Самур-Абшеронском канале обнаружены танковые и пушечные снаряды В Самур-Абшеронском канале обнаружены танковые и пушечные снаряды.
Происшествия
22 января 2022 г. 12:40
В Самур-Абшеронском канале обнаружены танковые и пушечные снаряды

В Самур-Абшеронском канале обнаружены танковые и пушечные снаряды.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На "горячую линию" МЧС 112 поступила информация об обнаружении боеприпасов на участке Самур-Абшеронского канала, проходящем по территории поселка Гобу Абшеронского района.

В связи с этим на место незамедлительно прибыла группа пиротехников МЧС.

Во время осмотра места происшествия пиротехниками были обнаружены один 125-мм танковый снаряд БК-14 и один 122-мм пушечный снаряд ОФ-56 (без взрывателя).

Снаряды были вынесены с территории и утилизированы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamur-Abşeron kanalında tank və top mərmiləri tapılıb

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