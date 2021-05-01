В Самухе задержаны организаторы траурных церемоний

30 апреля в Самухский районный отдел полиции поступила информация о проведении траурных церемоний в селах Еникенд и Бурунговаг.

30 апреля в Самухский районный отдел полиции поступила информация о проведении траурных церемоний в селах Еникенд и Бурунговаг.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники полиции немедленно прибыли по этим адресам.

Лица, организовавшие церемонию, были доставлены в РОП, с ними проведены разъяснительно-профилактические беседы.

На участников собрания составлен протокол по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.