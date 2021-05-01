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В Самухе задержаны организаторы траурных церемоний

В Самухе задержаны организаторы траурных церемоний 30 апреля в Самухский районный отдел полиции поступила информация о проведении траурных церемоний в селах Еникенд и Бурунговаг.
Происшествия
1 мая 2021 г. 10:53
В Самухе задержаны организаторы траурных церемоний

30 апреля в Самухский районный отдел полиции поступила информация о проведении траурных церемоний в селах Еникенд и Бурунговаг.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники полиции немедленно прибыли по этим адресам.

Лица, организовавшие церемонию, были доставлены в РОП, с ними проведены разъяснительно-профилактические беседы.

На участников собрания составлен протокол по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Samuxda yas mərasimi keçirmək istəyən şəxslər saxlanıldı

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