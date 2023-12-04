В Самухе мужчину и его племянника задержали по обвинению в краже

В Самухе два человека задержаны по обвинению в совершении кражи.

В Самухе два человека задержаны по обвинению в совершении кражи.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в Самухский районный отдел полиции поступила информация о краже в одном из частных жилых домов в селе Колайыр.

К месту происшествия незамедлительно выехала оперативная группа. В ходе предварительного расследования было установлено, что неизвестное лицо или лица незаконным путем проникли в квартиру и украли оттуда различные предметы домашнего обихода на общую сумму 3 500 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления ранее судимый Ровшан Магеррамов. В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных в отношении подозреваемого, выяснилось, что преступление он совершил вместе со своим племянником Сарханом Балакишиевым.

Сотрудники полиции задержали С.Балакишиева в качестве подозреваемого и передали следствию.

Расследование по факту продолжается.