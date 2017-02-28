 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сальяне украли терминал Milliön

    В качестве подозреваемых задержаны два человека

    Сальян. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошла кража.

    Как сообщает региональное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Шорсулу.

    Неизвестное лицо или лица проникли в продуктовый магазин, принадлежащий жителю села Аману Мирзага оглу Фейзуллаеву. По словам владельца магазина, они вынесли из магазина платежный терминал Milliön.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского РУП, в качестве подозреваемых задержаны два человека.

    По факту ведется расследование Сальянским РУП.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi