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В Сальяне перевернулся автобус со школьниками, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

В Сальяне перевернулся автобус со школьниками, есть погибший и раненые
© Report

Попавший в Сальяне в аварию микроавтобус перевозил школьников 2005-2008 г.р., направлявшихся из Ширвана в Джалилабад на соревнование.

Как сообщает Report, микроавтобус марки Mercedes перевернулся на обочину в результате потери управления.

В результате аварии погиб 1 школьник, ранены шестеро.

*** 10:09

Сегодня утром на магистральной дороге Алят-Астара попал в аварию микроавтобус.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате дорожной аварии в Сальяне есть погибшие и раненые.

По факту ведется расследование. 

Будет дана дополнительная информация.

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