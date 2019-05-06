В Сальяне перевернулся автобус со школьниками, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

Попавший в Сальяне в аварию микроавтобус перевозил школьников 2005-2008 г.р., направлявшихся из Ширвана в Джалилабад на соревнование.
Как сообщает Report, микроавтобус марки Mercedes перевернулся на обочину в результате потери управления.
В результате аварии погиб 1 школьник, ранены шестеро.
*** 10:09
Сегодня утром на магистральной дороге Алят-Астара попал в аварию микроавтобус.
Как сообщает аранское бюро Report, в результате дорожной аварии в Сальяне есть погибшие и раненые.
По факту ведется расследование.
Будет дана дополнительная информация.
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