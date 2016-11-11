В Сальяне обнаружен труп мужчины - ФОТО

Сальян. 11 ноября. REPORT.AZ/ Вчера вечером на обочине пролегающей через село Кюрсянги 17-м километре магистральной дороги Алят-Астара был обнаружен труп мужчины.

Как сообщает региональное бюро Report, тело 30-35-летнего мужчины было передано в сальянский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. Установить личность мужчины пока не удалось.

Те, кто знал умершего, могут позвонить в отделение полиции Сальянского района (тел. 050 247 04 05).