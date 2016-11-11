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    В Сальяне обнаружен труп мужчины - ФОТО

    Тело мужчины передано в сальянский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии

    Сальян. 11 ноября. REPORT.AZ/ Вчера вечером на обочине пролегающей через село Кюрсянги 17-м километре магистральной дороги Алят-Астара был обнаружен труп мужчины.

    Как сообщает региональное бюро Report, тело 30-35-летнего мужчины было передано в сальянский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. Установить личность мужчины пока не удалось.

    Те, кто знал умершего, могут позвонить в отделение полиции Сальянского района (тел. 050 247 04 05). 

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