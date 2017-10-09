В Сабирабаде столкнулись Камаз и Mercedes, есть жертвы и раненые - ОБНОВЛЕНО

Ширван. 9 октября. REPORT.AZ/ Число жертв серьезного ДТП с участием Камаза и Mercedes в Сабирабаде возросло до четырех.

Как передает аранское бюро Report, получивший тяжелые повреждения Этибар Мазахир оглу Эйвазлы скончался.

Отметим, что ДТП произошло на территории деревни Шахрияр.

По факту ведется следствие.

*** 08:28

В Сабирабаде произошло тяжелое ДТП.

Как передает аранское бюро Report, в результате ДТП, которое произошло на территории села Шахрияр, погибли трое, еще трое получили повреждения.

В результате ДТП, житель Физулинского района 22-летний Араз Мехти оглу Ханымлы и 21-летний Этибар Мазахир оглу Эйвазлы получили повреждения. Состояние второго пострадавшего критическое.

Пострадавшие доставлены в центральную больницу города Ширван.

По факту ведется следствие.