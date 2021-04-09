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В Сабирабаде брат и сестра утонули в Куре

В Сабирабаде брат и сестра утонули в Куре В части реки Кура, протекающей по территории села Джанган Сабирабадского района, утонули брат и сестра.
Происшествия
9 апреля 2021 г. 20:12
В Сабирабаде брат и сестра утонули в Куре

В части реки Кура, протекающей по территории села Джанган Сабирабадского района, утонули брат и сестра.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что в селе Джанган Сабирабадского района в Куре утонули Гусейнли Марьям Шахин гызы 2000 года рождения и Гусейнли Гусейн Шахин оглу 2016 года рождения.

К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Kürdə bacı və qardaş batıb

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