В Сабирабаде брат и сестра утонули в Куре

В части реки Кура, протекающей по территории села Джанган Сабирабадского района, утонули брат и сестра.

В части реки Кура, протекающей по территории села Джанган Сабирабадского района, утонули брат и сестра.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что в селе Джанган Сабирабадского района в Куре утонули Гусейнли Марьям Шахин гызы 2000 года рождения и Гусейнли Гусейн Шахин оглу 2016 года рождения.

К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.