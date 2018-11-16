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    В Саатлы автомобиль сбил пешехода

    Саатлы. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гарануру.

    Автомобиль марки “Mercedes” сбил Сейфуллаева Билала Садиг оглы, когда он пытался перейти дорогу.

    Мужчина с различными повреждениями на теле был доставлен в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Барде автомобиль насмерть сбил 64-летнюю женщину.

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