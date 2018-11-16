В Саатлы автомобиль сбил пешехода

Саатлы. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гарануру.

Автомобиль марки “Mercedes” сбил Сейфуллаева Билала Садиг оглы, когда он пытался перейти дорогу.

Мужчина с различными повреждениями на теле был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее в Барде автомобиль насмерть сбил 64-летнюю женщину.