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    В Саатлы 25-летний парень совершил попытку самоубийства, порезав кисть левой руки

    Инцидент зарегистрирован вчера ночью на территории села Алисолтанлы

    Саатлы. 7 июня. REPORT.AZ/ В Саатлы произошла попытка самоубийства.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован вчера ночью на территории села Алисолтанлы.

    Поселившийся в финском доме вынужденный переселенец, 25-летний Салех Гасанов совершил попытку самоубийства, порезав кисть левой руки ножом. В результате своевременного вмешательства близких он был доставлен в Саатлинскую районную центральную больницу. После оказания первой медицинской помощи он был помещен в хирургическое отделение. 

    Сообщается, что состояние парня средней степени тяжести.

    По факту ведется расследование.

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