В Саатлы 25-летний парень совершил попытку самоубийства, порезав кисть левой руки

Саатлы. 7 июня. REPORT.AZ/ В Саатлы произошла попытка самоубийства.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован вчера ночью на территории села Алисолтанлы.

Поселившийся в финском доме вынужденный переселенец, 25-летний Салех Гасанов совершил попытку самоубийства, порезав кисть левой руки ножом. В результате своевременного вмешательства близких он был доставлен в Саатлинскую районную центральную больницу. После оказания первой медицинской помощи он был помещен в хирургическое отделение.

Сообщается, что состояние парня средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.