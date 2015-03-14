​В Саатлинском районе сгорел 5-комнатный дом

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В частном жилом доме в Саатлинском районе произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в селе Азадкенд Саатлинского района сгорел одноэтажный, пятикомнатный дом площадью 120 кв. метров, принадлежащий местному жителю. Удалось предотвратить распространение огня на близлежащие постройки.

Пожар был локализован прибывшими на место происшествия сотрудниками противопожарной службы МЧС.