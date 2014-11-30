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    В России задержан азербайджанец с 300 граммами "гашиша"

    Задержанный работает в одной из коммерческих фирм и ранее не был судим

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана 1963 г.р., ныне проживающий в г. Иркутске, задержан в Бурятии с 300 граммами "гашиша".

    Как сообщает Report со ссылкой на ИА UlanMedia, наркотики он планировал перевезти в соседний регион.

    По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, задержанный работает в одной из коммерческих фирм и ранее не был судим.

    В Улан-Удэ он приобрел 274 грамма наркотического средства "гашиш", упакованного в 14 спичечных коробков, и спрятал их в рукава верхней одежды. На перроне железнодорожного вокзала гражданин был задержан сотрудниками Управления наркоконтроля по Республике Бурятия. В ходе личного досмотра наркотики были обнаружены и изъяты.

    В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные действия. За незаконное хранение наркотических средств в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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