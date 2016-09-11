В Петербурге у азербайджанца угнали фургон с капустой

Баку. 11 Сентября. REPORT.AZ/ В Невском районе угнали «Газель» с капустой.
Как передает Report, об этом сообщил владелец, 58-летний уроженец Азербайджана.
По его словам, фургон пропал в ночь с 9 на 10 сентября. Машина была припаркована у дома 160 по улице Седова,
В машине находился груз – 1,5 тонны белокочанной капусты в сетках.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что фургон уехал на Ивановскую улицу и далле – к Володарскому мосту.
Размер ущерба уточняется.
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