В России трех граждан Азербайджана приговорили к десяти месяцам колонии за незаконное пересечение границы

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Три гражданина Азербайджана, незаконно пересекшие российскую госграницу в Злынковском районе Брянской области, получили по десять месяцев тюремного заключения, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Так, в апреле 2018 года граждане Азербайджана, которым уже ранее запретили въезд в Россию, попытались попасть в страну и оформили новые паспорта с измененными данными для того, чтобы их не остановили на границе. На самолете они прилетели в Беларусь, откуда попытались перебраться на территорию России на автомашине через стационарный контрольный пункт в населенном пункте Красный Камень Злынковского района, где их задержали пограничники.

В отношении незаконных мигрантов возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы. Всех трех граждан Азербайджана суд признал виновными в инкриминируемом преступлении и приговорил к десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.