​В России избили азербайджанца и бросили его в реку

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении безработного жителя города Читы, 1986 года рождения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью 28 сентября 2014 года обвиняемый, будучи в кафе города Елизово, посчитал, что находившийся в кафе 53-летний гражданин республики Азербайджан навязчиво пристает к девушке. С целью разобраться мужчины вышли на улицу. Здесь на участке местности, расположенном на левом берегу реки Половинка, обвиняемый кулаком нанес множественные удары по голове мужчины, после чего скинул его тело в реку, в результате чего от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей водой, наступила смерть потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.