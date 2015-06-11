​В России будут судить жителя Азербайджана, убившего работника аксайского рынка за замечание

Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ В Аксайском районе гражданин Республики Азербайджан, обвиняемый в убийстве местного жителя и скрывавшийся от следствия более года, предстанет перед судом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

48 летний гражданин Республики Азербайджан в октябре 2013 года вместе со своим знакомым выпивал на территории одного из овощных рынков г. Аксая. Работник рынка сделал выпивавшим замечание, тем не понравилось, завязалась ссора. В итоге конфликт завершился убийством: собутыльники, вооружившись ножом и топором, напали на мужчину. От множественных колото-резаных ран работник рынка скончался.

Одного из убийц задержали сразу по горячим следам. А вот гражданин Республики Азербайджана скрывался от правоохранителей больше года. Задержали его 26 марта 2015 года в Ивановской области.

Первого осудили и лишили свободы сроком на 16 лет. В отношении второго собрана доказательная база, и уголовное дело передано в суд.