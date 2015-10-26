В результате столкновения "Range Rover" и "КамАЗ" погиб один человек

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в городе Евлах автомобиль марки "Range Rover", управляемый жителем Баку Нематом Сейфуллаевым, столкнулся с автомобилем марки "КамАЗ", управляемым жителем Дашкесанского района Этибаром Алиевым. Раненный в результате ДТП пассажир Н.Сейфуллаева - житель Джалилабадского района Захир Алекберов скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.