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    В результате столкновения "Range Rover" и "КамАЗ" погиб один человек

    По факту ведется расследование

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в городе Евлах автомобиль марки "Range Rover", управляемый жителем Баку Нематом Сейфуллаевым, столкнулся с автомобилем марки "КамАЗ", управляемым жителем Дашкесанского района Этибаром Алиевым. Раненный в результате ДТП пассажир Н.Сейфуллаева - житель Джалилабадского района Захир Алекберов скончался по дороге в больницу. 

    По факту ведется расследование.

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