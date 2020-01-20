В результате аварии в Уджаре пострадали трое членов одной семьи - ФОТО

В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали три человека.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован в центре города на улице Азербайджан.

Так, внедорожник марки "Nissan", управляемый Намиком Сабир оглы Алиевым, 1975 года рождения, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106", которым управлял Расиф Сеидов, 1948 года рождения.

В результате аварии пострадали мать Н.Алиева, Асмая Ислам гызы Гасымова, 1948 года рождения и две дочери – Фахри, 2008 года и Шахри Алиевы, 2012 года рождения.

Раненые с травмами различной степени тяжести были доставлены в Уджарскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.