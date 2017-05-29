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    В праздничный день в ДТП 5 человек погибли, 9 пострадали

    Вчера в республике зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В День Республики – 28 Мая на дорогах Азербайджана погибло 5 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел.

    По информации, вчера в республике зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

    Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 5 фактов, связанных с наркотиками.

    Задержано 16 человек, подозреваемых в совершении преступлений. 

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