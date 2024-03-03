В поселке Бюльбюля обнаружено оружие и боеприпасы

В поселке Бюльбюля Сураханского района города Баку обнаружено оружие и боеприпасы.

В поселке Бюльбюля Сураханского района города Баку обнаружено оружие и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Соответствующая информация поступила на службу "112" ведомства. По вызову были задействованы силы Службы спасения особого риска МЧС.

При осмотре места происшествия были обнаружены пригодная для боевого применения 1 ручная граната РГ-42 без взрывателя, 1 запал УЗРГМ, 1 патрон для винтовки 36 калибра, 8 малокалиберных патронов 5х45 мм и 1 охотничье ружье MPT-3.

Припасы были взяты с территории для дальнейшей утилизации.

Во время дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.