​В Петербурге полиция задержала двух азербайджанцев со 100 коробками контрафактного алкоголя

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции в речном порту Петербурга с поличным задержали двоих мужчин при продаже контрафактной алкогольной продукции.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Молодые люди оказались гражданами Азербайджана. В настоящее время они нигде не работают. На территории порта подозреваемые продали 20 канистр по 5 литров каждая со спиртосодержащей продукцией под видом водки и коньяка.

В ходе проверки была обнаружена целая фура со 100 коробками алкоголя, в каждой из которых находилось 5 канистр с напитками общим объемом 2,5 тонны. Предъявить документы на продукцию мужчины не смогли.

Отметим, весь алкоголь был изъят и направлен на исследование. По данному факту составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта и спиртосодержащей продукции».