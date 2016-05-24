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    В органах внутренних дел произошли новые кадровые перестановки

    Начальник ГУПГБ получил новое назначение

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошли новые кадровые перестановки.

    Как сообщает Report, начальник отдела уголовного розыска Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), лейтенант полиции Хикмет Гасымов освобожден от занимаемой должности и назначен замначальником по оперативным делам Сумгайытского городского управления полиции (ГУП).

    Замначальника следственного отдела Сумгайытского ГУП, майор полиции Бахруз Мусаев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником следственного отдела Губинского районного отделения полиции.

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