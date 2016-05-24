В органах внутренних дел произошли новые кадровые перестановки

24 мая, 2016 11:01

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошли новые кадровые перестановки. Как сообщает Report, начальник отдела уголовного розыска Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), лейтенант полиции Хикмет Гасымов освобожден от занимаемой должности и назначен замначальником по оперативным делам Сумгайытского городского управления полиции (ГУП). Замначальника следственного отдела Сумгайытского ГУП, майор полиции Бахруз Мусаев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником следственного отдела Губинского районного отделения полиции.