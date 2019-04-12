В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое назначение

В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое назначение

12 апреля, 2019 17:37

https://report.az/storage/news/5f1ff0a32cf6345adc3fc3d417ca5acd/f7e8e4ec-6c70-4cbe-8712-ad000ed67fa5_292.jpg В отделении полиции Шамкирского района произошло новое назначение. Как сообщает карабахский центр Report, соответствующий приказ подписан министром внутренних дел, генерал-полковником Рамилем Усубовым. Согласно приказу, майор полиции Илдырым Алыев назначен заместителем начальника по личному составу отделения полиции Шамкирского района. Отметим, что ранее И.Алыев занимал должность начальника отдела Государственной дорожной полиции Агджабединского района. Некоторое время назад его освободили от указанной должности.

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