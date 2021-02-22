В Огузе внук избил 80-летнего дедушку

В Огузе внук избил дедушку и нанес тому тяжелые травмы.

В Огузе внук избил дедушку и нанес ему тяжелые травмы.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в селе Таркеш.

Сегодня вечером житель села Нариман Бахар оглу Керимов (1941 г.р.) с телесными повреждениями различной степени тяжести был доставлен в Огузскую центральную районную больницу. В ходе обследования выяснилось, что 80-летнего Наримана Керимова избил внук - 30-летний Орхан Даглар оглу Керимов. Учитывая тяжесть состояния пациента, которому была оказана первая медицинская помощь, его направили в Шекинскую центральную районную больницу.

Причины инцидента пока неизвестны.

По факту проводится расследование.