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В Огузе внук избил 80-летнего дедушку

В Огузе внук избил 80-летнего дедушку В Огузе внук избил дедушку и нанес тому тяжелые травмы.
Происшествия
22 февраля 2021 г. 18:33
В Огузе внук избил 80-летнего дедушку
Foto: "Report"

В Огузе внук избил дедушку и нанес ему тяжелые травмы.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в селе Таркеш.

Сегодня вечером житель села Нариман Бахар оглу Керимов (1941 г.р.) с телесными повреждениями различной степени тяжести был доставлен в Огузскую центральную районную больницу. В ходе обследования выяснилось, что 80-летнего Наримана Керимова избил внук - 30-летний Орхан Даглар оглу Керимов. Учитывая тяжесть состояния пациента, которому была оказана первая медицинская помощь, его направили в Шекинскую центральную районную больницу.

Причины инцидента пока неизвестны.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Oğuzda nəvə babasını döyüb

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