В Огузе обнаружены ручные гранаты и взрывное устройство

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении трех ручной гранат в селе Буджаг Огузского района.

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении трех ручной гранат в селе Буджаг Огузского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и кинологическая группа Агентства, сотрудники отдела полиции Огузского района и Центральной районной больницы.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства были обнаружена 4 ручных гранат F-1 и взрывное устройство UZRQM.

Для обезвреживания, боеприпасы были перемещены в центр по уничтожению агентства.

На территории в 150 кв.м вокруг найденных снарядов был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.