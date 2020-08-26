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В Огузе обнаружены ручные гранаты и взрывное устройство

В Огузе обнаружены ручные гранаты и взрывное устройство Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении трех ручной гранат в селе Буджаг Огузского района.
Происшествия
26 августа 2020 г. 06:27
В Огузе обнаружены ручные гранаты и взрывное устройство

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении трех ручной гранат в селе Буджаг Огузского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и кинологическая группа Агентства, сотрудники отдела полиции Огузского района и Центральной районной больницы.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства были обнаружена 4 ручных гранат F-1 и взрывное устройство UZRQM.

Для обезвреживания, боеприпасы были перемещены в центр по уничтожению агентства.

На территории в 150 кв.м вокруг найденных снарядов был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda 3 ədəd əl qumbarası tapıldı

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