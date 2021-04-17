В Огузе бывший медработник и его супруга скончались от коронавируса

В Огузском районе зафиксированы два смертельных случая COVID-19

В Огузском районе зафиксированы два смертельных случая COVID-19.

Как передает северо-западное бюро Report, жители села Хачмаз – Агаали Гадир оглу Гаджиев 1943 года рождения и его супруга, Рая Идрис гызы Джамаладдинова 1948 года рождения скончались после заболевания коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что пожилые супруги заболели COVID-19 недавно и лечились дома. 73-летняя Рая Джамаладдинова скончалась вчера, а 78-летний Агаали Гаджиев – сегодня, 17 апреля.

Отметим, что А.Гаджиев долгое время работал фельдшером в медпункте села Хачмаз, а Р.Джебраилова – преподавательницей начальных классов сельской школы. Оба находились на пенсии.