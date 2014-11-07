В одном из роддомов Баку произошла кража

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В родильном доме №4 г.Баку произошла кража.

Об этом Report сообщили в пресс-службе главного управлении полиции города Баку.

Согласно сообщению, у жительницы Газахского района Севиль Мансуровой был украден мобильный телефон и 2400 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 10-го полицейского отделения Гарадагского районного управления полиции, была задержана подозреваемая в совершении кражи жительница г.Баку Шахназ Мовсумова (1954 г.р.).

По факту кражи ведется следствие.