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    В одном из парков Баку нашли труп мужчины

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В одном из парков, расположенном на территории Сабаильского района Баку, обнаружен труп неизвестного мужчины 55-60 лет.

    Как передает Report, причины смерти неизвестны.

    На место инцидента были привлечены сотрудники 9-го отделения Сабаильского РУП.

    Тело для обследования передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. Личность мужчины пока не установлена, также на теле нет признаков насилия.

    Ведется расследование.

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