В Одессе задержали нелегального мигранта из Азербайджана

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции задержали мужчину, который продавал фрукты и овощи в неустановленном месте на улице в Суворовском районе Одессы. Выяснилось, что он приехал из Азербайджана и находится в Украине незаконно.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители составили протокол в отношении 31-летнего нарушителя по ст. 160 (торговля с рук в неустановленном месте) КУоАП. Дальше с нелегалом будут разбираться сотрудники Госмиграционной службы.