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    В Одессе задержали нелегального мигранта из Азербайджана

    Он продавал фрукты и овощи в неустановленном месте на улице в Суворовском районе Одессы

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции задержали мужчину, который продавал фрукты и овощи в неустановленном месте на улице в Суворовском районе Одессы. Выяснилось, что он приехал из Азербайджана и находится в Украине незаконно.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

    Правоохранители составили протокол в отношении 31-летнего нарушителя по ст. 160 (торговля с рук в неустановленном месте) КУоАП. Дальше с нелегалом будут разбираться сотрудники Госмиграционной службы.

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