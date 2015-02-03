​В Одессе произошла массовая драка между азербайджанцами и украинцами

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Одессе встреча активистов одесского "Автомайдана" с представителями азербайджанской диаспоры переросла в драку.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, конфликт произошел на улице Маловского.

Прохожие вызвали милицию. Сотрудникам правоохранительных органов, среди которых были бойцы спецбатальона, удалось остановить побоище.

Что именно не поделили "евромайдановцы" и представители азербайджанской диаспоры пока не ясно.

Как стало известно, пострадала машина лидера "Автомайдана" Евгения Резвушкина. Сам он утверждает, что прибыл на встречу с представителями национальной общины один, чтобы "мирно обсудить конфликтные вопросы". Однако оппоненты якобы совершили на него нападение.

Инцидент связан с нападением на предпринимателя, конфликтовавшего с одной из охранных фирм и управлением торговли муниципалитета.