В Новосибирске вынесен приговор девяти азербайджанцам

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Новосибирске вынесен приговор преступной группе из девяти уроженцев Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт следственного управления РФ по Новосибирской области, на счету банды было покушение на убийство, похищение человека и вымогательство.

Установлено, что в 2010 году три уроженца Азербайджана создали организованную преступную группу из числа своих соотечественников. Их жертвами стали земляки, занимавшиеся предпринимательской деятельностью и имевшие значительный материальный доход.

Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. В зависимости от роли в банде они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Создание, либо участие в банде", "Покушение на убийство", "Похищение человека", "Вымогательство", "Причинение вреда здоровью средней тяжести" и "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".